VIDEO // Droguri în valoare de peste 250 de mii de lei, ridicate de Poliție. Doi tineri, reținuți

Potrivit Poliției, suspecții ar fi închiriat un apartament în capitală, unde păstrau, porționau și ambalau substanțele narcotice. Ulterior, drogurile erau plasate în ascunzișuri, de unde urmau să fie ridicate de cumpărători.

Pe 9 noiembrie, cei doi au fost reținuți în timp ce se pregăteau să ascundă o nouă partidă de droguri. În urma perchezițiilor efectuate în apartamentul închiriat și a verificărilor din cinci ascunzișuri, oamenii legii au ridicat aproximativ 500 de grame de droguri sintetice. Valoarea substanțelor fiind estimată la peste 250 de mii de lei.

În prezent procurorii urmează să solicite arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă până la 17 ani de închisoare.