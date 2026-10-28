VIDEO // Ecstasy în valoare de peste 800 de mii de lei, ridicat de poliție. Trei suspecți, arestați

Investigațiile au arătat că suspecții ar fi primit periodic colete din Europa, transportate cu microbuze de pasageri. Drogurile ar fi fost ascunse printre produse alimentare.

Totodată, oamenii legii au stabilit că, pentru a-și camufla activitatea, bănuiții ar fi închiriat un apartament în capitală, pe care îl foloseau drept depozit pentru substanțele interzise.

La 23 octombrie, cei trei indivizi au fost reținuți în Chișinău, în timp ce se deplasau cu un automobil de marca BMW spre apartamentul închiriat, unde urmau să ambaleze și să depoziteze un nou lot de droguri, expediat din Germania printr-un colet neînsoțit.

În urma reținerii, polițiștii au ridicat substanțele narcotice, telefoanele mobile utilizate în activitatea infracțională și autovehicolul.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, suspecții riscă până la 17 ani de închisoare.