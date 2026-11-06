VIDEO // Escrocherie dejucată de polițiști. Un tânăr, reținut în timp ce primea banii de la victimă

Potrivit Poliției, bărbatul a fost contactat de persoane, care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange și ai CNA. Aceștia l-ar fi amenințat cu răspunderea penală pentru presupuse datorii bancare și l-ar fi determinat să transmită bani pentru mușamalizarea cazului.

La scurt timp după atenționarea Poliției despre posibila tentativă de escrocherie, oamenii legii au reținut un tânăr de 18 ani din Chișinău, în timp ce acesta primea banii de la victimă (2.300 de euro și 1.000 de lei) în apropierea unei stații PECO de lângă Bălți.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor.