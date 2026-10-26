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VIDEO // Escrocherii cu mașini importate din China. Doi bărbați, reținuți după ce ar fi încasat zeci de mii de euro de la clienți

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VIDEO // Escrocherii cu mașini importate din China. Doi bărbați, reținuți după ce ar fi încasat zeci de mii de euro de la clienți

Doi bărbați de 25 și 31 de ani au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi înșelat mai multe persoane care doreau să cumpere automobile importate din China. Aceștia ar fi creat companii fictive specializate în vânzarea mașinilor și ar fi încasat de la clienți sume cuprinse între 20 de mii și 30 de mii de euro, fără să le livreze automobilele promise.

Potrivit Poliției, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna august a acestui an. Suspecții ar fi publicat anunțuri pe diferite site-uri și platforme de vânzări, prezentându-se drept reprezentanți ai unei companii care importă automobile din China.

Pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor, aceștia ar fi semnat contracte false de vânzare-cumpărare. În baza documentelor, clienții ar fi achitat sume importante de bani, crezând că urmează să primească mașinile comandate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, contracte, recipise și alte documente care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Unul dintre ei este originar din regiunea transnistreană.

Anchetatorii încearcă să stabilească numărul persoanelor păgubite, toate circumstanțele în care au fost comise presupusele escrocherii și rolul fiecărui suspect.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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