VIDEO // Escrocherii online prin relații sentimentale fictive. Trei tineri, reținuți într-un dosar cu tranzacții de circa 440 mii de dolari

Potrivit estimărilor preliminare ale anchetatorilor, plățile efectuate de utilizatorii platformei folosite în schemă ar fi ajuns la aproximativ 440.000 de dolari într-o singură lună.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții ar fi creat profiluri false pe rețelele de socializare și aplicații, prin intermediul cărora inițiau relații sentimentale cu potențialele victime. Ulterior, aceștia le-ar fi convins să transfere diferite sume de bani.

În cadrul investigațiilor, pe 27 octombrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în municipiul Chișinău și raionul Orhei.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat echipamente informatice, telefoane mobile și 31.900 de dolari SUA.

Trei suspecți, cu vârste de 22 și 23 de ani, au fost reținuți, iar un al patrulea, de 21 de ani, este cercetat în stare de libertate.

Anchetatorii precizează că suma de aproximativ 440.000 de dolari reprezintă volumul estimat al plăților efectuate într-o singură lună, nu prejudiciul definitiv stabilit în dosar.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în presupusa schemă infracțională și stabilirea prejudiciului exact.