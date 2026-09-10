VIDEO // Escrocherii pe Telegram. Un bărbat, reținut după ce a lăsat o pensionară fără 92 mii de lei

Potrivit oamenilor legii, escrocheria a fost comisă prin intermediul aplicației „Telegram”. Astfel, o femeie de 75 de ani a fost contactată de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept „reprezentanți ai unor servicii specializate în combaterea criminalității cibernetice”.

„Sub pretextul protejării și recuperării mijloacelor financiare, acestea ar fi determinat victima să efectueze două transferuri bănești, în valoare totală de 92 000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani. La domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora au fost depistate și ridicate mijloacele bănești, care ar proveni de la victimă”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Ca urmare, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz, a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie.

În context, oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.