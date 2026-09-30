VIDEO // Explozie lângă Brănești. Autoritățile investighează o posibilă deflagrație de dronă

În această seară de 30 septembrie a fost sesizată Poliția pe acest caz.

„La fața locului au fost orientate serviciile specializate, pentru verificarea circumstanțelor și stabilirea tuturor aspectelor cazului.

Preliminar, în zona respectivă a fost localizat un obiect, în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești. Acesta ar fi explodat”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Potrivit autorității, obiectul a fost localizat în imediata apropiere a traseului.

În acest sens, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.