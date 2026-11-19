Potrivit Poliției, aceștia ar fi avut rolul de curieri în cadrul grupării. Mai exact, bănuiții ar fi colectat banii obținuți prin înșelăciune de la victime și i-ar fi transmis altor membri ai rețelei.

În urma reținerii celor trei indivizi, polițiștii au depistat și ridicat de la suspecți 87 de mii de lei.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, bărbații riscă până la cinci ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.