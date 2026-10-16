VIDEO // Furau automobile din Elveția și Germania și le dezmembrau pentru vânzare în R. Moldova. Patru persoane, cercetate de oamenii legii

Potrivit investigațiilor desfășurate de ofițerii Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a fost descoperită schema de contrabandă cu autoturisme de lux. Forțele de ordine au identificat în Republica Moldova trei automobile, în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei, iar un al patrulea autoturism a fost depistat în România.

„Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a IGPF, cu suportul Direcției urmărire penală și al DASF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat. Potrivit materialelor acumulate, automobilele ar fi fost introduse în țară folosind documente falsificate privind proveniența și identificarea acestora, precum și persoane interpuse la traversarea frontierei, pentru a fi dezmembrate, iar piesele comercializate ulterior. Totodată, ar fi fost înregistrate date necorespunzătoare adevărului privind conducătorii mijloacelor de transport”, se menționează într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Potrivit sursei, cele trei automobile erau în căutare internațională. Ele sunt de modele: Mercedes-Benz GLC 300d, Mercedes-Benz CLA 45 AMG și BMW 730d.

Prin cooperarea cu autoritățile române, a fost depistat la Iași un alt automobil sustras, de marca Toyota. În același oraș, principalul suspect, în vârstă de 37 de ani, închiria un garaj în care un automobil era în proces de dezmembrare.

În acest sens, au fost efectuate nouă percheziții în Chișinău: la patru domicilii, în trei mijloace de transport și la două stații de dezmembrare auto. Ca urmare, au fost ridicate: telefoane mobile, laptopuri, cartele SIM, nouă acte referitoare la mijloace de transport și 13 componente auto decupate artizanal, cu coduri VIN. De asemenea, au fost depistate 12 mijloace de transport în proces de dezmembrare, iar depozitele uneia dintre stații au fost sigilate.

În cadrul investigațiilor au fost identificate patru persoane. Principalul suspect a fost pus sub învinuire și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Celelalte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Pe acest caz continuă investigațiile, cu respectarea prezumției nevinovăției, potrivit legii.