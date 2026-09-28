VIDEO // Igor Grosu, raport la un an de la alegeri. Realizări, regrete și planuri pentru viitorii ani

Potrivit politicianului, la scrutinul de anul trecut, cetățenii au ales repetat „un drum European pentru R. Moldova”, iar cei de la guvernare dau asigurări că vor păstra același obiectiv: construirea unor instituții puternice, repornirea economiei și întărirea statului de drept.

În același timp, liderul PAS a vorbit și despre situația critică în care se află astăzi cetățenii R. Moldova. Aici a fost menționat șocul energetic și crizele prin care trecem în prezent.

„ Impactul pe țara noastră e și mai mare, având în vedere economia și bugetul nostru. Tarifele au crescut și la gaz, și la lumină, și la motorină. Conflictele din Orientul Mijlociu continuă. Războiul Rusiei pune tot mai mult în pericol inclusiv siguranța cetățenilor noștri. De două ori mai multe drone au trecut spațiul nostrum aerian. Seceta a dus la scăderea apei în Nistru dar și la reducerea capacităților de producere a energiei electrice din alte țări.

Vom face tot ce putem pentru a diminua acest șoc. Guvernul va veni cu compensații la încălzire, iar încasările din TVA și accize vor fi direcționate țintit spre cei care au cea mai mare nevoie. În același timp nu trebuie să ne lăsăm doborâți de greutăți și să continuăm lucrurile importante începute în acest an”, a declarat Igor Grosu în cadrul unui mesaj video pe Facebook.

De asemenea, el s-a lăudat și cu unele realizări pe care le-a obținut guvernarea PAS în ultimul an. Este vorba despre avansarea în parcursul de aderare la UE, atragerea fondurilor europene prin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, și deschiderea negocierilor tehnice pe toate capitolele.

Totuși, demnitarul a recunoscut și greșelile comise și a vorbit și despre scăpările celor de la guvernare.

„Din păcate, realizările au fost umbrite și de erorile comise pe drum, dar și de oportuniști care s-au folosit de funcții. Nu am ignorant erorile sesizate, am pedepsit dur unde s-a greșit și am încercat să corectăm unde ni s-a atras atenția că nu facem lucrurile bine. Am acționat diferit față de cum se obișnuia anterior.

Nouă ne pasă atunci când suntem sesizați, ne pasă să corectăm unde nu e bine, ne pasă să rămânem onești în fața oamenilor. Noi nu protejăm și nu facem intelegeri cu persoanele corupte, sau care extrag foloase din funcțiile pe care le detin”, a mai spus Igor Grosu.

În context, el a vorbit despre planurile de viitor ale guvernării. A menționat că direcția europeană și reformele rămân a fi o prioritate, iar cei de la guvernare vor munci în acest sens.

„Mai avem încă multe bătălii și mult de lucru pentru a construi statul european pe care ni-l dorim cu toții acasă. Moldova trebuie să meargă înainte, iar noi vom continua să muncim pentru această direcție”, a mai spus politicianul.

Amintim că în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, au fost desemnați cei 101 deputați în Parlamentul de legislatura a XII-a. Ca urmare, 6 formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 55 de mandate; Blocul Electoral „Patriotic” (BP) cu 26 de mandate; Blocul Electoral „Alternativa” cu 8 mandate; Partidul Nostru (PN) cu 6 mandate; și Partidul Democrația Acasă (PPDA) cu 6 mandate de deputat.