VIDEO // Imagini haioase cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție

Kadîrov junior a prezentat un raport privind pregătirile pentru vot și posibilele provocări. Cu toate acestea, atenția utilizatorilor a fost atrasă de maniera sa de a vorbi: Kadîrov cel tânăr citea textul în limba rusă de pe foaie atât de încet, greoi și neclar, încât în videoclip se pot înțelege doar câteva cuvinte izolate, iar sensul general al discursului se pierde aproape complet.

Fiul dictatorului se împotmolea, pronunța cuvintele neclar și se uita constant la text, scrie Digi24.RO.

Acesta este vehiculat din ce în ce mai des drept moștenitorul dictaturii instaurate încă de bunicul său, ucis într-un atentat cu bombă după ce a trădat cauza independeței Republicii Ișkeria și a trecut de partea rusă.

Videoclipul a readus în discuție tema transferului puterii în Cecenia. Kadîrov își promovează treptat fiii în funcții importante, în timp ce, pe fondul zvonurilor privind starea sa de sănătate, s-au discutat și alte posibile personalități care ar putea prelua conducerea regiunii în viitor.

În imagini, utilizatorii au remarcat, de asemenea, aspectul fizic al lui Ramzan Kadîrov. Conform unor surse, Kadîrov suferă de necroză pancreatică – o afecțiune care pune viața în pericol, în care are loc moartea țesuturilor pancreasului.