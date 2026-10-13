VIDEO // Încă două clustere de negocieri cu UE vor fi deschise astăzi. Cristina Gherasimov: O toamnă cu roade pentru R. Moldova

”O toamnă cu roade pentru țara noastră. Astăzi suntem în Luxemburg, unde va avea loc cea de-a patra Conferință interguvernamentală Moldova–Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii, vom deschide două grupuri de capitole: Clusterul 2, ce ține de piața internă, și Clusterul 3, ce ține de competitivitate și creștere incluzivă”, a declarat Cristina Gherasimov.

Potrivit vicepremierului, deschiderea celor două clustere înseamnă lansarea, într-o singură zi, a negocierilor pentru 17 capitole care vizează, între altele, funcționarea pieței interne europene și creșterea competitivității economice.

Reuniunea va începe la ora 21:00, ora Republicii Moldova. În cadrul conferinței, Uniunea Europeană își va prezenta poziția comună de negociere și așteptările privind implementarea legislației europene. Ulterior, delegația Republicii Moldova va prezenta propriile angajamente și reformele pe care urmează să le realizeze în domeniile vizate.

După încheierea reuniunii, la ora 22:00, Cristina Gherasimov va susține o conferință de presă alături de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și reprezentantul Irlandei, Thomas Byrne.

În prezent, Republica Moldova are deschise două dintre cele șase clustere de negociere: ”Elemente fundamentale” și ”Relații externe”. Odată cu deschiderea oficială a clusterelor ”Piața internă” și ”Competitivitate și creștere incluzivă”, numărul grupurilor de capitole deschise va ajunge la patru.

Celelalte două clustere, ”Agenda verde și conectivitate durabilă” și ”Resurse, agricultură și coeziune”, urmează să fie deschise într-o etapă ulterioară.