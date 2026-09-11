VIDEO // Jaf în capitală. Trei tineri, cercetați penal după ce au bătut un om pe stradă și i-au furat lucrurile

Potrivit oamenilor legii, cazul a avut loc pe timp de noapte.

„Cei trei ar fi observat un bărbat de 39 de ani care se deplasa pe stradă, iar prin aplicarea violenței fizice i-ar fi sustras geanta în care se aflau bani și alte bunuri de valoare.

După comiterea faptei, suspecții ar fi fugit într-o direcție necunoscută, cauzând victimei un prejudiciu estimat la aproximativ 10 000 de lei”, ne informează reprezentanții Poliției prin intermediul unui comunicat.

La scurt timp, polițiștii au fost identificat făptașii și au depistat geanta victimei. Geanta fusese aruncată, iar mijloacele bănești de acolo lipseau.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar cei trei sunt cercetați penal. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, ei riscă închisoare de la 5 - la 7 ani.

În acest sens, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.