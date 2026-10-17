VIDEO // „Kiev fără Kliciko”. Sute de oameni cer demisia primarului, nemulțumiți de pregătirile pentru iarnă

Președintele Volodimir Zelenski a criticat, la rândul său, pregătirile capitalei, pe care le-a descris drept mai puțin eficiente decât cele din alte regiuni ale Ucrainei. Demiterea primarului rămâne însă complicată de structura administrativă specială a Kievului și de cadrul legal aplicabil în timpul războiului, anunță Kyiv Independent și Digi24.RO.

Sute de oameni au protestat pe 17 octombrie în fața primăriei din Kiev și au cerut demisia primarului Vitali Kliciko, pe fondul nemulțumirilor legate de pregătirile orașului pentru iarnă. Locuitorii acuză administrația locală că nu a asigurat suficiente adăposturi și că nu a gestionat corespunzător infrastructura și serviciile publice, în condițiile în care Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

„Kiev fără Kliciko”, au scandat protestatarii adunați în centrul capitalei. Pe pancartele acestora se puteau citi mesaje precum „Unde sunt adăposturile?”, „Demisionează” și „12 ani de iresponsabilitate”.

Unii manifestanți i-au cerut primarului să părăsească orașul, ironizând recomandarea făcută recent de acesta locuitorilor, cărora le-a sugerat să ia în considerare mutarea înaintea unei ierni dificile.

Protestatarii au criticat nu doar pregătirile pentru sezonul rece, ci și gestionarea transportului public, starea infrastructurii, administrarea fondurilor orașului și neglijarea patrimoniului cultural și a spațiilor verzi.

Manifestația are loc într-un moment în care Kievul se confruntă cu dificultăți în asigurarea serviciilor esențiale, iar atacurile rusești asupra infrastructurii energetice sporesc riscul unor noi întreruperi de curent și apă în lunile de iarnă.

Kievul, mai puțin pregătit pentru iarnă decât alte regiuni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat pregătirile capitalei pentru sezonul rece. Pe 13 octombrie, acesta a afirmat că alte regiuni ale țării au implementat mai eficient măsurile de reziliență.

„În aproape toate regiunile Ucrainei, inclusiv în zonele de frontieră și de pe linia frontului, planurile de reziliență au fost puse în aplicare mai eficient decât în capitală”, a declarat Zelenski.

Întreruperile de urgență ale alimentării cu energie electrică și apă au revenit la Kiev după ce Rusia și-a reluat, pe 30 septembrie, campania împotriva infrastructurii energetice ucrainene. Generatoarele au devenit din nou o prezență obișnuită pe străzile orașului.

Deși întreruperile de curent nu sunt o noutate pentru locuitorii capitalei, problemele repetate ale alimentării cu apă reprezintă o dificultate suplimentară.

Serhii Gorkutsenko, director adjunct al companiei municipale de alimentare cu apă Kyivvodokanal, a explicat că sistemul electric al rețelei este învechit și vulnerabil la fluctuațiile de tensiune.

„Întregul sistem electric al rețelei de alimentare cu apă datează din anii 1970. Cu astfel de fluctuații (de tensiune), pur și simplu nu mai rezistă - se arde”, a declarat acesta într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda.

Problemele nu se limitează la alimentarea cu apă. Potrivit lui Gorkutsenko, defecțiunile sistemului de canalizare ar putea avea consecințe grave asupra sănătății publice dacă nu sunt remediate rapid.

„Un dezastru epidemiologic în trei zile”, a avertizat reprezentantul companiei, referindu-se la riscurile provocate de întreruperea funcționării sistemului de canalizare.

Adăposturile, una dintre principalele nemulțumiri

O altă problemă reclamată de locuitorii Kievului este numărul insuficient de adăposturi și starea celor existente. Deși războiul pe scară largă durează de peste patru ani și jumătate, asigurarea unor spații sigure pentru populație continuă să reprezinte o provocare.

Pe 11 septembrie, Vitali Kliciko a anunțat că au fost achiziționate adăposturi mobile și că primele unități urmau să fie instalate în apropierea stațiilor de transport public care nu dispun de adăposturi permanente.

Primarul declara atunci că primul lot urma să cuprindă aproximativ 40-50 de adăposturi și că instalarea acestora avea să înceapă în decurs de o lună.

Ulterior, însă, Administrația de Stat a Orașului Kiev a transmis publicației Slidstvo.info, pe 6 octombrie, că numărul adăposturilor care urmau să fie livrate era mai mic, iar termenul de instalare, mai îndelungat.

Potrivit Kyiv Independent, primul și singurul adăpost mobil public nou fusese instalat până la 15 octombrie, la mai bine de o lună după anunțul primarului.

Nemulțumirile privind siguranța populației se adaugă criticilor mai ample la adresa administrației locale, inclusiv celor referitoare la proiectele de construcție, gestionarea banilor publici și protejarea spațiilor verzi și a clădirilor de patrimoniu.

Activistul și veteranul Dmytro Koziatynskyi a criticat anterior proiectele de dezvoltare urbană despre care susține că afectează patrimoniul cultural, zonele verzi și spațiile publice.

Protestul din 17 octombrie nu este primul din această lună. Pe 7 octombrie, locuitorii s-au adunat în fața administrației municipale pentru a contesta tăierea unor copaci în timpul lucrărilor la o conductă de încălzire din cartierul Teremky, o zonă vizată de atacurile rusești.

„Toată săptămâna umblu și le spun colegilor de la serviciu, prietenilor mei străini și tuturor că Kievul este un loc incredibil de neplăcut în care să trăiești”, a declarat atunci o locuitoare a capitalei, identificată drept Nadiia, pentru Kyiv Independent.

De ce este dificilă demiterea lui Kliciko

În pofida nemulțumirilor, demiterea lui Vitali Kliciko nu este un scenariu simplu. Structura administrativă specială a Kievului, precum și atribuțiile împărțite între autoritățile locale și cele centrale complică procedura.

Kliciko este primarul ales al capitalei din 2014 și conduce, de asemenea, Administrația de Stat a Orașului Kiev, funcție comparabilă cu cea de guvernator regional.

Potrivit cadrului legal descris de Kyiv Independent, primarul ales este, de regulă, numit și în fruntea administrației orașului.

În paralel, capitala este administrată și de Administrația Militară a Orașului Kiev, structură creată după declanșarea invaziei rusești la scară largă. Aceasta are responsabilități privind apărarea orașului, siguranța populației civile, menținerea ordinii publice și funcționarea serviciilor esențiale în condițiile legii marțiale.

Cele două administrații au atribuții distincte, iar această structură influențează modul în care sunt luate deciziile privind gestionarea capitalei.

În timp ce șefii administrațiilor de stat și militare sunt numiți de președinte, primarul este ales prin vot popular. Prin urmare, Zelenski nu îl poate demite pur și simplu pe Kliciko din funcția de primar, deși poate interveni în privința funcției acestuia de șef al administrației de stat, în condițiile legii.

Kliciko acuză autoritățile centrale

În urma criticilor formulate de Zelenski, Kliciko a avut la dispoziție cinci minute pentru a se adresa Parlamentului ucrainean și a prezenta situația pregătirilor pentru iarnă.

Pe 14 octombrie, primarul a susținut că administrația municipală încearcă să mențină funcționarea orașului în pofida obstacolelor pe care, în opinia sa, le-ar crea guvernul central.

„Noi, ca administrație municipală, facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura funcționarea orașului, în ciuda obstacolelor pe care guvernul central încearcă constant să ni le pună în cale; din păcate, așa arată așa-zisa lor «cooperare»”, a declarat Kliciko.

Acesta a afirmat că, de la începutul anului, rețeaua electrică a Kievului a fost lovită de aproape 50 de ori de rachete și drone, o creștere față de anul precedent.

Primarul a criticat, de asemenea, măsurile luate de autoritățile centrale pentru protejarea infrastructurii energetice.

„Unde este apărarea aeriană a capitalei? Unde este protecția instalațiilor Ukrenergo? Unde sunt miliardele pe care le-ați alocat pentru asta?”, a întrebat Kliciko, făcând referire la fondurile destinate protejării infrastructurii.

Peste 2,3 miliarde de dolari pentru pregătirile de iarnă

În 2026, Kievului i-au fost alocate peste 2,3 miliarde de dolari pentru pregătirile pentru iarnă. Cu toate acestea, potrivit datelor Ministerului Finanțelor citate de Kyiv Independent, până la 1 septembrie fusese cheltuit doar 51,1% din suma respectivă.

Datele privind cheltuielile și întârzierile în instalarea adăposturilor au alimentat întrebările referitoare la modul în care sunt gestionate resursele destinate pregătirii capitalei pentru sezonul rece.

Disputa dintre administrația municipală și autoritățile centrale scoate în evidență o problemă mai amplă: cine poartă responsabilitatea pentru protejarea populației și asigurarea funcționării serviciilor esențiale în timpul iernii, în condițiile atacurilor rusești?

În timp ce locuitorii cer măsuri concrete și îi solicită primarului să demisioneze, Kliciko susține că administrația locală face eforturi pentru menținerea funcționării orașului și acuză guvernul central că îi îngreunează activitatea.

Kyiv Independent a solicitat un punct de vedere din partea Administrației de Stat a Orașului Kiev și a primarului Vitali Kliciko, însă nu primise un răspuns până la momentul publicării articolului.

