VIDEO // La Bruxelles are loc cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere R. Moldova–UE

Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Vasil Tofan, iar cea a Uniunii Europene de Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a UE.

Potrivit Cristinei Gherasimov, în cadrul reuniunii va fi făcut un bilanț al ultimelor 12 luni de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oficialii vor discuta, de asemenea, despre reformele implementate în domenii precum securitatea, justiția, economia și energia.

Pe agenda reuniunii se vor afla și principalele subiecte legate de parcursul european al Republicii Moldova.

„Aceste reuniuni sunt deosebit de importante pentru țara noastră, pentru că ne ajută să evaluăm progresul înregistrat pe parcursul ultimelor douăsprezece luni, dar și să stabilim prioritățile care ne vor ghida activitatea Guvernului în următorul an de zile”, a declarat Cristina Gherasimov.

Consiliul de Asociere este un format anual de dialog la nivel înalt între Republica Moldova și Uniunea Europeană, instituit în baza Acordului de Asociere semnat în 2014.