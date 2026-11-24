Așteptările au fost exprimate în cadrul unui VOX POPULI, realizat de jurnaliștii Rupor.md, citați de Realitatea.MD, în care locuitorii orașului au fost întrebați ce așteaptă de la viitorul conducător al autonomiei. Mai mulți participanți au subliniat importanța păcii și a înțelegerii între oameni, menționând că nu își doresc război sau conflicte.

Totodată, aceștia consideră că viitorul bașcan trebuie să găsească un limbaj comun cu autoritățile de la Chișinău.

”Dacă nu va găsi un limbaj comun, dacă nu va ști cum să discute cu Chișinăul, nici treabă nu va fi și nici lucrurile bune care ar trebui să existe”, a declarat unul dintre participanții la sondaj.

Oamenii au vorbit și despre necesitatea unor relații constructive cu partenerii internaționali, inclusiv cu Uniunea Europeană, dar și despre problemele economice care le afectează viața de zi cu zi. Printre principalele așteptări se numără reducerea tarifelor la gaz și energie electrică, majorarea salariilor și pensiilor, crearea unor noi locuri de muncă și sprijinirea persoanelor în vârstă.

Amintim că pe 29 noiembrie, în Găgăuzia va avea loc turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan. Pentru conducerea autonomiei concurează Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.