VIDEO // Londra acordă R. Moldova sprijin împotriva ingerințelor rusești în alegeri: „Rolul Republicii Moldova devine tot mai pronunțat în comunitatea cibernetică din Europa”

Premierul britanic Andy Burnham a prezentat Republica Moldova drept un exemplu al cooperării în fața operațiunilor rusești de influență, într-un discurs susținut pe 22 septembrie la Adunarea Generală a ONU. Șeful Guvernului britanic a anunțat, în același context, crearea unui Centru Național pentru Apărarea Informațională, care va avea misiunea de a identifica, atribui și contracara atacurile informaționale desfășurate de state ostile, transmite Cotidianul.md.

„Londra a ajutat Republica Moldova să-și protejeze alegerile de ingerințele Rusiei. Pe măsură ce se apropie scrutinele în întreaga Europă, tot mai multe națiuni se ciocnesc cu aceste ingerințe, unele pentru prima oară. Suntem gata să împărtășim expertiza noastră cu privire la funcționarea acestor scheme și cum să răspundem, pentru că acest lucru este esențial pentru securitatea și reziliența noastră colectivă”, a subliniat oficialul britanic.

Burnham a anunțat totodată că serviciile britanice de securitate au primit sarcina de a începe crearea unui Centru Național pentru Apărarea Informațională. Noua structură va urmări detectarea, atribuirea și perturbarea atacurilor informaționale ale statelor ostile și protejarea democrației britanice.

În timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic, potrivit datelor prezentate de secretara CEC, Dana Munteanu. Conform informațiilor furnizate de instituție, atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea scrutinului.

O investigație publicată ulterior de The New York Times relata că eforturile de contracarare a atacurilor cibernetice au implicat atât specialiști din Republica Moldova, cât și parteneri occidentali.

Capacitatea Republicii Moldova de a răspunde amenințărilor hibride a fost discutată și la cea de-a treia ediție a Moldova Cybersecurity Forum, desfășurată în mai 2026.

„Provocările de ordin cibernetic nu mai au hotare. Am văzut acest lucru în 2024 și 2025, în acel război hibrid împotriva țării noastre. Nicio națiune nu mai este o insulă separată, cu toții suntem vulnerabili. Republica Moldova s-a angajat în cooperarea regională și participă la activități trilaterale de luptă împotriva atacurilor hibride alături de România și Ucraina”, declara Eugeniu Osmochescu, atunci ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică a României, a subliniat că statele europene pot valorifica experiența acumulată de Republica Moldova în urma tentativelor de ingerință în scrutinele din 2024 și 2025. Aceeași idee a fost exprimată de Máté Csicsai, șef adjunct al Delegației UE în Republica Moldova.

„Este o realitate. Republica Moldova are foarte multe lecții pe care le poate împărtăși cu partenerii săi. Această țară rămâne pe linia de front cibernetic, demonstrând că este capabilă să răspundă la aceste provocări. Concomitent, rolul Republicii Moldova devine tot mai pronunțat în comunitatea cibernetică din Europa”, a menționat oficialul european.

Acțiunile hibride atribuite Rusiei includ o gamă largă de instrumente, de la atacuri cibernetice și operațiuni de manipulare informațională până la acțiuni de sabotaj și tentative de influențare a proceselor democratice. Guvernul britanic afirmă, de exemplu, că rețeaua rusă Rybar a desfășurat activități de manipulare și ingerință informațională inclusiv în procese electorale din Republica Moldova.