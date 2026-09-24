VIDEO // Luau câte 5 mii de dolari la trecerea frontierei. Doi cetățeni, reținuți în flagrant pentru organizarea migrației ilegale

Cei doi au fost opriți în trafic de către ofițerii Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, sediul Briceni.

„Potrivit informațiilor preliminare acumulate în cadrul investigațiilor, pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei ar fi fost solicitată suma de 5 000 de dolari SUA pentru fiecare persoană.

În urma măsurilor întreprinse, cei doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, la demersul procurorului, instanța de judecată a dispus în privința ambelor persoane aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile”, informează Poliția de Frontieră prin intermediul unui comunicat.

Potrivit oamenilor legii de la frontier, pe acest caz este pornită o cauză penală în temeiul art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal al Republicii Moldova – organizarea migrației ilegale săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.

Potrivit legislației, dacă persoanele vor fi găsite vinovate de săvârșirea unei asemenea infracțiuni, ele riscă închisoare de la 5 - la 12 ani, amendă în mărime de la 6 000 - la 8 000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 - la 5 ani.

Pe acest caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane, care ar putea fi implicate în activitatea infracțională. În același timp, este de precizat că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.