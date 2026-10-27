VIDEO // Luca Niculescu promite sprijin pentru companiile românești din R. Moldova: Ne dorim să rămânem susținători ai proiectelor dumneavoastră

Premierul român a apreciat activitatea antreprenorilor și a declarat că investițiile acestora contribuie nu doar la dezvoltarea economică, ci și la consolidarea relațiilor dintre Chișinău și București.

„Prezența dumneavoastră aici nu înseamnă numai cifre, deși și cifrele sunt foarte importante. Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape 4 miliarde și jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că ați creat 12 000 de locuri de muncă”, a declarat Luca Niculescu.

Potrivit oficialului, prezența companiilor românești pe piața din Republica Moldova are și o importanță strategică, dincolo de beneficiile economice pe care le aduc investițiile.

„Deci, acestea sunt investiții care, sigur, trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală”, a subliniat premierul.

Luca Niculescu a dat asigurări că noul Guvern de la București își propune să susțină extinderea companiilor românești peste hotare, inclusiv prin crearea unor condiții mai bune pentru investiții. Printre prioritățile Executivului se numără relansarea economiei, atragerea capitalului și echilibrarea bugetului de stat.

„Noi ne dorim să rămânem la fel de buni, de mari susținători ai proiectelor dumneavoastră și, de asemenea, să le intensificăm. (...) Este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, aducerea investițiilor în țară, crearea condițiilor pentru echilibrarea bugetului de stat și, de asemenea, sprijinul companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate”, a spus șeful Guvernului român.

La finalul întâlnirii, premierul român i-a încurajat pe antreprenori să prezinte dificultățile cu care se confruntă și planurile de dezvoltare, pentru a identifica modalitățile prin care Guvernul de la București îi poate sprijini.

Întrevederea cu reprezentanții companiilor românești care desfășoară proiecte de investiții în Republica Moldova a avut loc în cadrul primei vizite externe a premierului Luca Niculescu, la o săptămână de la preluarea mandatului.