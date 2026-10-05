VIDEO // Maia Sandu, de Ziua Profesorului: „Educația este șansa țării noastre de a deveni competitivă”

În mesajul său, Maia Sandu a amintit că a crescut într-o familie în care a cunoscut îndeaproape munca unui cadru didactic, mama sa fiind profesoară timp de 45 de ani.

„Știu cât de mult din munca de la clasă ajunge acasă și câtă răbdare și energie cere această muncă. Rezultatele copiilor noștri sunt și rezultatele dumneavoastră”, a declarat președintele.

Maia Sandu a menționat că, în acest an, 114 absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat, iar rata de promovare a crescut. Totodată, în ultimii trei ani, elevii din Republica Moldova s-au întors de la olimpiadele internaționale cu 149 de medalii și diplome.

Șeful statului a remarcat și progresele în integrarea copiilor cu dizabilități, precum și sprijinul oferit de profesori elevilor refugiați pentru a învăța limba română și a se integra în comunitate.

Președinele a atras însă atenția că sistemul educațional se confruntă în continuare cu mai multe provocări. Potrivit acesteia, rezultatele testelor PISA indică un mic progres la științe, dar arată și că Republica Moldova mai are mult de recuperat. Maia Sandu a menționat inclusiv diferențele dintre sate și orașe și decalajul față de țările cu cele mai bune rezultate.

În opinia șefului statului, noile generații vor trăi într-o lume „foarte diferită”, marcată de inteligența artificială, dezinformare și alte schimbări greu de anticipat.

Maia Sandu a subliniat că profesorii nu pot răspunde singuri tuturor acestor provocări, iar statul are responsabilitatea de a crea condiții mai bune în școli, de a asigura salarii care să reflecte importanța profesiei și oportunități reale de dezvoltare profesională.

Totodată, ea a menționat că profesorii au nevoie de respectul societății și al familiilor, pentru ca dascălii buni să rămână în sistem, iar mai mulți tineri să fie încurajați să aleagă această profesie.

„Școala și familia trebuie să fie parteneri, nu două lumi separate. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să punem din nou educația în capul mesei. Doar împreună îi putem pregăti pe copiii noștri pentru lumea de mâine”, a declarat Maia Sandu.

Cu un mesaj de Ziua Profesorului a venit și Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a publicat un videoclip în care mai mulți elevi au fost întrebați ce apreciază la cadrele didactice și care este cel mai valoros lucru pe care l-au învățat de la profesorii care le sunt alături zi de zi.

„La mulți ani tuturor profesorilor. Vă mulțumim pentru răbdare, dedicare și pentru fiecare lecție în sala de clasă și dincolo de pereții școlii”, se arată în mesajul Ministerului Educației și Cercetării.

Menționăm că Ziua Profesorului este marcată anual pe 5 octombrie.