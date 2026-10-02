VIDEO // Maia Sandu, întâmpinată cu onoruri la Helsinki de președintele finlandez

Potrivit programului, cei doi șefi de state vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună.

Președinta Sandu și Președintele Stubb vor deschide, de asemenea, Helsinki Security Forum 2026, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale.

La fel, Maia Sandu va purta discuții cu președintele finlandez, cu prim-ministrul Petteri Orpo și cu președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho.