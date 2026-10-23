VIDEO // Manifestația anunțată la Tiraspol, criticată de Chișinău: Problemele oamenilor, exploatate în scopuri politice

Reacția vine în contextul unei manifestații anunțate de structurile din stânga Nistrului, pe care Chișinăul o consideră o acțiune de manipulare, menită să creeze impresia unui sprijin popular pentru regimul separatist și să prezinte Republica Moldova drept un stat instabil.

Potrivit autorităților constituționale, într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt restrânse, iar activitatea civică independentă este practic imposibilă, asemenea manifestații nu pot fi considerate expresii autentice ale voinței cetățenilor.

„Manifestarea anunțată de Tiraspol reprezintă o tentativă de a exploata problemele reale ale cetățenilor în scopuri politice – un tipar pe care l-am mai întâlnit și în trecut”, se arată în reacția Chișinăului.

Autoritățile susțin că administrația separatistă urmărește să creeze o falsă aparență de unitate și susținere populară, în condițiile în care credibilitatea structurilor de la Tiraspol este contestată.

Totodată, potrivit Chișinăului, manifestația ar avea drept scop promovarea unor acuzații privind presupuse presiuni economice exercitate de autoritățile constituționale asupra regiunii transnistrene, precum și alimentarea ostilității față de malul drept al Nistrului.

În plan extern, acțiunea ar urmări să inducă percepția că Republica Moldova se confruntă cu instabilitate și nu este capabilă să gestioneze situația din regiunea transnistreană.

Chișinăul respinge aceste acuzații și subliniază că politicile sale urmăresc apropierea celor două maluri ale Nistrului și îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației.

„Este firesc ca oamenii din regiune să aibă aceleași așteptări și aspirații ca și cetățenii de pe malul drept: să beneficieze de protecție socială, acces la educație și servicii medicale de calitate, venituri decente și servicii publice eficiente. Acestea sunt lucrurile care ne unesc, indiferent de malul Nistrului pe care trăim”, se menționează în declarație.

Autoritățile afirmă că dificultățile economice și sociale din regiune trebuie abordate prin politici de reintegrare și proiecte de convergență, nu prin manifestații organizate în scopuri politice.

În același timp, locuitorii din stânga Nistrului sunt îndemnați să își păstreze calmul și să nu se lase influențați de eventuale provocări sau acțiuni de manipulare.

Chișinăul își reafirmă angajamentul de a continua eforturile pentru reintegrarea pașnică a regiunii transnistrene, prin dialog, cooperare și respectarea drepturilor cetățenilor.

Potrivit surselor Deschide.MD din cadrul așa-zisului Soviet Suprem de la Tiraspol, miza protestelor organizate în stânga Nistrului ar fi transformarea nemulțumirilor sociale într-un instrument de presiune politică asupra autorităților Republicii Moldova.

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