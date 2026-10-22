VIDEO // Mărturiile dureroase ale fostului primar din Ursoaia, la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Am trimis 80 de bărbați la război”

Potrivit fostului primar, pe parcursul războiului, 270 de bărbați din Ursoaia au participat la luptele de la Tighina. Șapte dintre ei și-au pierdut viața, iar alți 32 au fost grav răniți. Ștefan Trocin spune că nici astăzi nu poate uita familiile celor care nu s-au mai întors acasă, se menționează într-un reportaj realizat de jurnaliștii de la Studio-L.

Potrivit sursei, veteranul atrage atenția și asupra situației dificile în care trăiesc mulți dintre foștii combatanți. Acesta cere autorităților majorarea sprijinului financiar acordat veteranilor și mai multă atenție problemelor cu care aceștia se confruntă.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Ștefan Trocin consideră că salvarea țării vecine depinde de sprijinul și solidaritatea statelor europene. În opinia sa, Europa trebuie să rămână unită și să ofere Ucrainei ajutor militar, economic și umanitar pentru a rezista agresiunii ruse și a pune capăt războiului. Fostul primar avertizează că urmările conflictului pot afecta întreaga Europă, inclusiv Republica Moldova.

Pornind de la propria experiență din 1992, veteranul susține că și Republica Moldova trebuie să fie mai bine pregătită pentru eventualele amenințări. Acesta consideră necesară modernizarea și dotarea Armatei Naționale cu echipamente de apărare.

În fiecare an, pe 2 martie, veteranii și localnicii din Ursoaia comemorează eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Pentru Ștefan Trocin, amintirea celor șapte consăteni pierduți pe câmpul de luptă rămâne o durere care nu s-a stins nici după mai bine de trei decenii.