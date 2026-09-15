VIDEO // Membrul unei grupări de escroci, reținut pentru transmiterea a circa 240 de mii de lei obținuți prin înșelăciune

Potrivit informațiilor oferite de Poliția R. Moldova, bărbatul ar fi avut rolul de intermediar. Mai exact, el prelua de la curieri banii obținuți prin înșelăciune și îi transmitea altor membri ai grupării.

„În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul suspectului, oamenii legii au ridicat aproximativ 240 000 de lei, în diferite valute”, informează Poliția prin intermediul unui comunicat.

Pe acest caz, făptașul a fost reținut pentru 72 de ore, iar conform legislației el riscă până la 5 ani de închisoare.

„Poliția continuă acțiunile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale”, se mai menționează în comunicat.

Totodată menționăm că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.