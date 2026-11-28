„După repetițiile de la poligonul Ghencea, militarii Armatei Naționale au defilat astăzi, pentru prima dată în cadrul pregătirilor din acest an, în Piața Arcului de Triumf din București”, a anunțat Ministerul Apărării.

Detașamentul este format din militari ai Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ai Companiei Garda de Onoare. Acesta va fi condus de căpitanul Petru Grecu, iar Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi purtat de locotenentul-major Nicolae Nosulco.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, la parada din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din cadrul instituțiilor sistemului de apărare, ordine publică și securitate, precum și peste 300 de militari străini din 16 țări, printre care Republica Moldova, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit.

În cadrul paradei vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Participarea militarilor moldoveni la parada de 1 Decembrie este o tradiție începută în 2014, întreruptă doar în anii în care au fost impuse restricții din cauza pandemiei de COVID-19.

Anul trecut, Republica Moldova a fost reprezentată la București de militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și ai Companiei Garda de Onoare.