Potrivit Ministerului Apărării, în acest an, detașamentul Republicii Moldova va fi format din militari ai Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ai Companiei Garda de Onoare.

Contingentul Armatei Naționale va fi condus de căpitanul Petru Grecu, iar Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi purtat de locotenentul major Nicolae Nosulco.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, la parada militară din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate. Totodată, la eveniment vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace de tehnică, dintre care 45 de aeronave.

Militarii Armatei Naționale participă la parada organizată cu prilejul Zilei Naționale a României începând cu anul 2014, excepție făcând perioada restricțiilor pandemice.

În 2025, Republica Moldova a fost reprezentată la București de militarii Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și ai Companiei Garda de Onoare.