VIDEO // Ministrul Apărării al R. Moldova: Unele incidente cu drone sunt provocate deliberat

Întrebat dacă violările spațiului aerian al Republicii Moldova ar putea fi acțiuni deliberate ale Federației Ruse, oficialul a menționat că, având în vedere numărul și natura incidentelor, unele dintre acestea sunt provocate intenționat. „Reieșind din numărul și natura incidentelor, nu putem să spunem că sunt doar incidente colaterale. Definitiv sunt și incidente provocate, pentru a transmite un mesaj, pentru a verifica capacitățile de apărare a Republicii Moldova și pentru a destabiliza situația în continuare”, a afirmat Anatolie Nosatîi.

Ministrul Apărării a subliniat că războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei generează riscuri de securitate și pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, unde incidentele de survolare ilegală a spațiului aerian sunt tot mai frecvente.

„Cu regret, continuarea războiului nejustificat și neprovocat în Ucraina, pe care Federația Rusă îl desfășoară pe parcursul a 4 ani și 7 luni, aduce după sine consecințe grave nu doar în Ucraina, dar și în țările din vecinătatea sa. Incidentele de survolare ilegală a spațiului aerian sunt din ce în ce mai frecvente în Republica Moldova, în România, în Polonia, dar și în alte țări din vecinătate. Atât timp cât Federația Rusă va continua acest război, vor fi cazuri colaterale sau deliberate de survolare ilegală a spațiului aerian, cu diferite destinații, care aduc după sine pericole și amenințări pentru securitatea statului, dar și pentru viața și sănătatea oamenilor”, a precizat ministrul Apărării, în timpul emisiunii de la Vocea Basarabiei.

În acest context, Anatolie Nosatîi a subliniat că responsabilitatea autorităților Republicii Moldova este să consolideze capacitățile de apărare ale statului și să asigure mijloacele necesare pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene.

Menționăm că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate peste 60 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Șapte dintre acestea au fost consemnate în perioada 10–16 octombrie, iar alte două – în intervalul 16–23 octombrie. În total, de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova de peste 100 de ori.