VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu admite o eventuală creștere a prețului la energia electrică

Potrivit oficialului, mai multe centrale din regiune funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat, în parte, prin producerea energiei electrice cu ajutorul gazelor naturale, ceea ce duce la majorarea costurilor.

„În prezent, prețurile la energia electrică în regiune continuă să crească, deoarece centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, iar centrala de la Paks din Ungaria funcționează la capacitate redusă. La fel, și centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria lucrează la capacitate redusă. Ucraina a mai pierdut, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii sale, aproximativ 10 gigawați de capacități de generare în acest an. Astfel, deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial, acest deficit este compensat prin utilizarea unei cantități mai mari de gaz pentru producerea energiei electrice, ceea ce este mai scump și se transpune în costul final al energiei. Respectiv, în regiune, prețul marginal al energiei electrice este ghidat de prețul gazului”, a spus Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei.

El a precizat că, în cazul în care seceta hidrologică de pe Nistru și Dunăre va continua, există riscul unei creșteri a prețurilor la energia electrică. „Dacă va continua această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energia electrică, eventual, să aibă o posibilitate de creștere este semnificativă. Pentru că, în mare parte, acesta este ghidat de prețul la gaz”, a explicat ministrului Energiei.

Potrivit acestuia, energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate. Totuși, odată cu apropierea sezonului rece, producția de energia regenerabilă, în mare parte din panouri fotovoltaice, va scădea.

„Noi trebuie să continuăm să susținem investițiile în sisteme de stocare, ca, în orele de vârf, să importăm mai puțină energie. Anterior, noi practic importam întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energia procurată de la MGRES. În prezent, importurile de energie electrică sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Însă, în medie, anul acesta aproximativ 70% din energie încă o importăm. Și importurile vin, în mod special, în orele de vârf, dimineața și seara, când energia este mai scumpă ”, a declarat Dorin Jungietu.

El a precizat că, în cazul în care seceta hidrologică de pe Nistru și Dunăre va continua, există riscul unei creșteri a prețurilor la energia electrică. „Dacă va continua această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energia electrică, eventual, să aibă o posibilitate de creștere este semnificativă. Pentru că, în mare parte, acesta este ghidat de prețul la gaz”, a explicat ministrului Energiei.

Potrivit acestuia, energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate. Totuși, odată cu apropierea sezonului rece, producția de energia regenerabilă, în mare parte din panouri fotovoltaice, va scădea.

„Noi trebuie să continuăm să susținem investițiile în sisteme de stocare, ca, în orele de vârf, să importăm mai puțină energie. Anterior, noi practic importam întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energia procurată de la MGRES. În prezent, importurile de energie electrică sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Însă, în medie, anul acesta aproximativ 70% din energie încă o importăm. Și importurile vin, în mod special, în orele de vârf, dimineața și seara, când energia este mai scumpă ”, a declarat Dorin Jungietu.

În acest context, ministrul Energiei susține continuarea investițiilor în energia regenerabilă pentru reducerea importurilor, dar și dezvoltarea sistemelor de stocare și a centralelor flexibile pe gaz, care să permită producerea de energie la nivel local în orele de vârf.

În acest context, ministrul Energiei susține continuarea investițiilor în energia regenerabilă pentru reducerea importurilor, dar și dezvoltarea sistemelor de stocare și a centralelor flexibile pe gaz, care să permită producerea de energie la nivel local în orele de vârf.

Menționăm că, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul Energiei a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin la un nivel ridicat, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Totuși, autoritățile vor putea estima impactul asupra tarifului actual la începutul lunii octombrie, după ce va fi stabilit prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie.