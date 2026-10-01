VIDEO // Ministrul Mediului: Chișinăul are suficientă apă din Nistru, dar infrastructura de captare trebuie adaptată

Într-o postare pe rețelele de socializare, ministrul a precizat că municipiul Chișinău consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul unui debit de circa doi metri cubi pe secundă. În prezent, potrivit lui Hajder, debitul Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă.

„Așadar, dacă vorbim strict de Chișinău, problema nu este volumul de apă, dar în capacitatea stației de a o capta”, a explicat ministrul.

În aceste condiții, Hajder spune că sunt necesare intervenții tehnice pentru adaptarea infrastructurii, astfel încât apa să poată fi captată și dacă nivelul fluviului va coborî și mai mult.

„Trebuie să ne unim eforturile și să intervenim tehnic pentru a adapta infrastructura astfel încât să putem capta apa chiar și atunci când nivelul Nistrului ar putea scădea mai mult”, a declarat ministrul.

Gheorghe Hajder a subliniat că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru orice evoluție a situației: „Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”.