În înregistrarea video, transmisă redacției MOST de un localnic, se aude un sunet asemănător celui produs de un motor cu reacție, fiind surprinse momentul exploziei și incendiul izbucnit ulterior. În depărtare pot fi observate coșurile de fum ale Centralei de la Cuciurgan.

Potrivit unei alte surse citate de MOST, în urma exploziei au fost distruse complet mai multe construcții auxiliare, iar geamurile unor locuințe din apropiere au fost sparte. Aceeași sursă susține că reprezentanții structurilor de forță subordonate Tiraspolului au colectat și evacuat fragmentele aparatului de zbor.

Toți localnicii cu care au discutat jurnaliștii susțin că explozia a fost provocată de prăbușirea unei drone.

”Imaginile video publicate, mărturiile martorilor oculari și alte materiale ajunse în posesia redacției MOST, pe care nu le putem publica din motive de securitate, ne permit să afirmăm că explozia a fost provocată de prăbușirea unei drone de atac”, precizează jurnaliștii.

Amintim că explozia din apropierea orașului Dnestrovsc s-a produs în seara zilei de 23 noiembrie. Agenția de presă IPN a relatat atunci, cu referire la corespondentul său din regiune, că deflagrația ar fi fost provocată de prăbușirea unei drone.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că, în aceeași seară, sistemul național de monitorizare a spațiului aerian a detectat o dronă de atac care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în zona Centralei de la Cuciurgan.

În schimb, așa-zisul minister de interne de la Tiraspol a calificat drept fals informațiile privind prăbușirea unei drone, susținând că deflagrația ar fi fost provocată de explozia unei butelii de gaz într-o construcție auxiliară dintr-o gospodărie privată.