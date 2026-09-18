VIDEO // Nicușor Dan afirmă că România va dona Ucrainei interceptoare Patriot și a vorbit despre producția de drone

Referitor la drona ajunsă în zona Portului Constanța, șeful statului român a explicat că a fost întocmit un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, iar în baza acestuia au fost puse întrebări către partea ucraineană, transmite Digi24.ro.

Întrebat despre incidentul în care o dronă s-a autodetonat în Portul Constanța, Nicușor Dan a afirmat: „A fost un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, care are o componentă publică, o componentă militară secretă. În baza acestui raport a fost pus un set de întrebări către partea ucraineană, ca să lămurim cu totul subiectul. Și ei sunt încă în curs de analiză. Am evocat subiectul chiar azi, la întâlnirea bilaterală”.

În ceea ce privește producția de drone, liderul de la Cotroceni a explicat că există deja un contact între firme ucrainene și MApN: „Lucrurile sunt avansate și, prin cadrul pe care îl avem, partea, să spunem așa, de hârtii este mult simplificată”.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că Bucureștiul va dona Ucrainei interceptoare Patriot: „Este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o donație din partea României”.

Declarația vine în contextul în care UE a anunţat recent că a acceptat ca Ucraina să cumpere rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat pe X un videoclip și fotografii de la întâlnirea bilaterală cu Nicușor Dan. Liderul de la Kiev a avut și un mesaj: „Sunt recunoscător că între țările noastre există un dialog activ și o cooperare semnificativă. Astăzi, extindem această cooperare cu o nouă dimensiune – una regională, axată pe Carpații pe care îi împărtășim. Acest lucru are un potențial semnificativ nu doar pentru economiile noastre, ci și pentru securitate și pentru consolidarea legăturilor dintre popoarele noastre.

Am discutat despre proiectele în care putem accelera ritmul și ne putem ajuta reciproc. Printre acestea se numără SAFE și producția comună de drone, infrastructura și aspectele umanitare și, desigur, securitatea în regiunea Mării Negre. Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Inițiativei Carpatice și pentru asistența sa constantă acordată Ucrainei”, susține Zelenski.