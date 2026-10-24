VIDEO // Nivelul apei în râul Nistru a crescut în ultima săptămână. Gheorghe Hajder: „Deversările au ajuns la 60 m³/s”

Potrivit oficialului, nivelul apei a început să crească din 18 octombrie, datorită precipitațiilor înregistrate pe teritoriul Ucrainei și în nordul Republicii Moldova.

"Datorită precipitațiilor înregistrate pe teritoriul Ucrainei, dar și celor din nordul țării, nivelul apei a început să crească începând cu data de 18 octombrie. Astfel, începând cu data de 22 octombrie, deversările au ajuns la un debit de 60 m³/s. Menționez că și în perioada următoare, acestea vor depinde de precipitațiile din vestul Ucrainei", a declat Gheorghe Hajder.

Nistrul s-a confruntat în ultimele luni cu un deficit hidrologic sever, provocat de seceta prelungită și de cantitățile insuficiente de precipitații în bazinul superior al fluviului. În septembrie, debitul mediu de apă care intra în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de aproximativ 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările se mențineau la 60 de metri cubi pe secundă. În primele 20 de zile ale lunii, din lac au fost evacuate cu circa 63,4 milioane de metri cubi de apă mai mult decât au intrat. „