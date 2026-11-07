VIDEO // Nosatîi dezminte informațiile privind revenirea forțată a diasporei în cazul instituirii stării de asediu sau război

„Sunt sigur că ați auzit, ca și mine, că diaspora, va fi adusă forțat acasă. Nu este adevărat. Cunosc bine documentul, cuvântul „diaspora” nu apare nicăieri în proiect. Republica Moldova are o lege privind starea de asediu și de război din 2004. În cei 22 de ani, nu a fost necesar să o aplicăm. Nu există nicio pârghie prin care cineva să fie adus cu forța în țară, de exemplu, din Irlanda, Italia sau din alte state. Acest lucru nu este prevăzut în proiectul de lege și nici nu poate fi pus în aplicare”, a remarcat Anatolie Nosatîi.

Ministrul a evidențiat că proiectul se află în etapa consultărilor publice și prevede modalitatea prin care cetățenii aflați peste hotare pot reveni voluntar în țară pentru a-și apăra patria.

„Singura noutate a proiectului este că, în caz de necesitate, cei care vor să-și apere țara vor ști unde să bată la ușă: la ambasadă sau la consulat. Documentul se află în consultări publice, iar până la aprobarea legii mai sunt multe etape de parcurs. Vă rog să nu credeți falsurile și să vă informați din surse de încredere”, a punctat Anatolie Nosatîi.

Proiectul privind starea de asediu și de război a fost elaborat de Ministerul Apărării și are drept scop înlocuirea cadrului legislativ adoptat în 2004, pentru a răspunde noilor provocări de securitate și amenințărilor hibride.