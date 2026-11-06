VIDEO // Nouă persoane, reținute într-o schemă de escrocherie cu investiții în acțiuni și criptomonede

Potrivit Poliției, gruparea infracțională utiliza publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate, cărora le propunea să investească în acțiuni sau criptomonede, prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Investigațiile au stabilit că gruparea ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă, prezentându-se drept o echipă de experți financiari. Mai mult, persoanele recrutate pentru a activa în cadrul grupării ar fi fost supuse testării la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schema infracțională.

În urma măsurilor speciale de investigație și a probelor acumulate, oamenii legii au identificat activitatea grupării și au documentat rolul membrilor acesteia.

Prin urmare, aseară, au fost efectuate percheziții la centrul de apel utilizat de gruparea investigată.

Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar altele sunt din România și Ucraina.

În continuare, în baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun, conform prevederilor legale.