VIDEO // O bătrână din Ucraina a dezarmat cu mâinile goale o dronă rusească și a cucerit internetul

În imaginile publicate se vede cum pensionara ridică de la sol o dronă rusească aflată în regim de așteptare și îi scoate bobina cu fibră optică. Astfel, femeia a făcut complet inofensivă drona chiar la fața locului, scrie TSN.

Internauții glumesc că asemenea imagini ar trebui prezentate în cadrul exercițiilor NATO drept exemplu de dezarmare rapidă a tehnicii militare inamice.

Cazul a fost comentat și de consilierul prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare din Ucraina, Serghei Beskrestnov.

„Din câte înțeleg, bunicuța a absolvit cursuri organizate de Victory Drones”, a scris acesta.