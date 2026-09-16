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VIDEO // O bătrână din Ucraina a dezarmat cu mâinile goale o dronă rusească și a cucerit internetul

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VIDEO // O bătrână din Ucraina a dezarmat cu mâinile goale o dronă rusească și a cucerit internetul

O pensionară din Ucraina a dezarmat cu mâinile goale o dronă rusească, scoțând din aceasta bobina cu fibră optică. Imaginile cu incidentul neobișnuit s-au răspândit rapid pe rețele sociale.

În imaginile publicate se vede cum pensionara ridică de la sol o dronă rusească aflată în regim de așteptare și îi scoate bobina cu fibră optică. Astfel, femeia a făcut complet inofensivă drona chiar la fața locului, scrie TSN.

Internauții glumesc că asemenea imagini ar trebui prezentate în cadrul exercițiilor NATO drept exemplu de dezarmare rapidă a tehnicii militare inamice.

Cazul a fost comentat și de consilierul prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare din Ucraina, Serghei Beskrestnov.

„Din câte înțeleg, bunicuța a absolvit cursuri organizate de Victory Drones”, a scris acesta.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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