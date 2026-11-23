Martorii semnalează un incendiu lângă o benzinărie. Potrivit mesajelor din grupurile locale, zona a fost încercuită, iar accesul este restricționat.
Precizăm că informațiile nu au fost confirmate încă oficial de autoritățile Constituționale.
VIDEO // O dronă ar fi cazut si explodat în regiunea transnistreană, lângă o benzinărie
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O dronă ar fi căzut și explodat în apropiere de orașul Dnestrovsc din regiunea transnistreană, în jurul orei 18:45. Incidentul s-ar fi produs între oraș și satul Nezavertailovca, transmite reporterul IPN din regiune.
Martorii semnalează un incendiu lângă o benzinărie. Potrivit mesajelor din grupurile locale, zona a fost încercuită, iar accesul este restricționat.
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
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