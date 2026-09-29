VIDEO // O dronă rusă a avariat un punct de frontieră ucrainean de la graniţa cu Polonia. Vămi închise temporar

„Satul Starovoitove, situat în apropierea frontierei cu Polonia, a fost lovit (...) Unda de şoc a exploziei a avariat clădirea punctului de control situat la intrarea în terminal”, a scris Roman Romaniuk pe Telegram.

Nu au fost semnalate imediat victime, a adăugat el, potrivit News.ro.

Satul Starovoitove se află la aproximativ doi kilometri de graniţa cu Polonia, în apropierea punctului de trecere a frontierei ucrainene Iahodîn - Dorohusk, care leagă vestul Ucrainei de provincia poloneză Lublin.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a menţionat, de asemenea, acest atac într-un mesaj publicat pe X.

„Nu a avut loc nicio încălcare a spaţiului aerian polonez. Sistemele noastre de apărare aeriană şi avioanele noastre erau pregătite să reacţioneze”, a declarat el.

Totuşi, luni după-amiază, locuitorilor din estul Poloniei li s-a cerut să se îndrepte spre adăposturi şi să „găsească un loc sigur”, după ce drona rusă a lovit teritoriul ucrainean la doar doi kilometri de graniţa cu Polonia, relatează TVP World și Digi24.RO.

Mass-media ucraineană, citată de agenţia de ştiri de stat poloneză PAP, a relatat că infrastructura de frontieră a Ucrainei nu a fost avariată în urma atacului cu dronă. Totuşi, se pare că o clădire veche a terminalului a fost lovită.

Vămi închise temporar

Imaginile au arătat ceea ce părea a fi o dronă care a căzut la sol în apropierea locului şi a explodat. Punctul de trecere a frontierei, precum şi un alt punct de control situat mai la sud, au fost evacuate temporar.

Centrul de Securitate al Guvernului Poloniei (RCB) a transmis primele alerte către locuitorii provinciei Lublin prin reţelele de telefonie mobilă şi pe reţelele sociale în jurul orei 17:00, în timp ce autorităţile militare au anunţat că avioanele militare fuseseră mobilizate de urgenţă.

Sirenele de alertă aeriană au sunat inclusiv în capitala provinciei, Lublin, precum şi în alte părţi ale regiunii afectate, pe măsură ce evenimentele se desfăşurau.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, RCB a emis o actualizare anulând avertismentul şi informând locuitorii că „nu există nicio ameninţare pe teritoriul Poloniei”.

RCB a declarat pe reţelele sociale că a activat alerta „în legătură cu ameninţarea aeriană de pe teritoriul Ucrainei”, adăugând că a primit informaţii conform cărora „ameninţarea încetase” în timp ce alerta era încă distribuită locuitorilor.

Ulterior, RCB a emis încă două alerte atât pentru provincia Lublin, cât şi pentru regiunea vecină Podkarpackie – prima chiar înainte de ora 19:00, iar cealaltă înainte de ora 21:00.

Ambele au fost anulate după aproximativ 20 de minute şi, spre deosebire de alarma anterioară, nu au inclus instrucţiuni pentru populaţie de a se adăposti, menţionează TVP World.

Luni seara, oficialii din regiunea Lublin s-au reunit pentru o şedinţă cu echipa regională de gestionare a crizelor.

„Vom fi cu toţii în stare de alertă maximă în această seară”, a declarat guvernatorul Krzysztof Komorski.

„Serviciile noastre vor monitoriza îndeaproape ceea ce se întâmplă. Urmărim, de asemenea, ştirile din Ucraina. De asemenea, am dublat efectivul de personal de la Centrul Regional de Gestionare a Crizelor, unde se află deja doi ofiţeri de serviciu, astfel încât toată lumea este mobilizată şi vom reacţiona la orice incident”, a transmis guvernatorul.

Polonia, mereu în stare de alertă

Apropierea Poloniei de Ucraina a făcut ca efectele războiului purtat de Rusia de mai bine de patru ani şi jumătate să se extindă, uneori, dincolo de graniţa poloneză, Varşovia mobilizând, în mai multe rânduri, avioane militare pentru a se apăra împotriva unor presupuse drone şi rachete ruseşti.

Alertele de luni din Polonia au avut loc în aceeaşi zi în care Rusia a lansat o serie de atacuri pe teritoriul Ucrainei, inclusiv un atac asupra Academiei de Ştiinţe din Kiev, în urma căruia, potrivit oficialilor ucraineni, a murit cel puţin o persoană.

Incidentul de luni survine, de asemenea, la doar câteva săptămâni după o serie de atacuri ruseşti în apropierea frontierei polono-ucrainene, care au avariat un tren de călători şi mai multe camioane.

O dronă rusă a lovit un tren de călători pe ruta Kiev–Varşovia pe 13 septembrie, la aproximativ doi kilometri de graniţă, când trenul se afla încă pe teritoriul ucrainean, în timp ce o altă dronă a lovit o benzinărie la mai puţin de un kilometru de frontiera poloneză, în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Yahodîn, provocând incendierea a două camioane.

Sunt atacuri pe care premierul polonez le-a calificat drept „o escaladare”. Kremlinul a declarat atunci că va continua să lovească ţinte pe „întreg” teritoriul ucrainean.

De asemenea, Rusia a lovit mai multe puncte de trecere a frontierei Ucrainei cu România (Orlivka - Isaccea) şi cu Moldova.