Potrivit Poliției, victima ar fi transmis unor persoane necunoscute, în mai multe tranșe, 80 de mii de lei și 4.200 de euro, iar ulterior încă 60 de mii de lei. Prejudiciul total este estimat la 224.545 de lei.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat o femeie de 34 de ani, suspectată că ar fi avut rolul de curier în cadrul schemei infracționale. Ulterior, polițiștii au reținut alți doi tineri, de 20 și 21 de ani, bănuiți de implicare în aceeași escrocherie.

Toți trei au fost reținuți pentru 72 de ore.

Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie, în baza articolului 190, alineatul (2), din Codul penal.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate în această schemă infracțională.