Femeia făcea parte dintr-un grup infracțional, care vindea droguri sintetice, prin intermediul aplicației Telegram. Ea avea rolul de curier, care distribuia substanțele pe teritoriul capitalei, dar și în suburbii.

Activitatea infracțională a fost investigate de ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Strășeni.

„Potrivit anchetei, femeia se deplasa periodic în capitală, unde prelua din ascunzișuri cantități angro de droguri, pe care ulterior le porționa în doze de câte 1 și 2 grame și le plasa în alte locuri prestabilite, de unde urmau să fie ridicate de consumatorii finali”, explică oamenii legii prin intermediul unui comunicat.

Potrivit Poliției, femeia a fost reținută în flagrant, exact în momentul în care ridica o cantitate de substanțe interzise dintr-un ascunziș. Asupra ei au fost sepistate 176 de doze de droguri sintetice, precum și mai multe telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Ca urmare, bănuita este cercetată în stare de libertate, având în vedere că are în întreținere un copil de 4 ani.

Dacă vinovăția acesteia va fi demonstrată în instanță, ea riscă închisoare de la 15 - la 17 ani.

Pe acest caz, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea celorlalte persoane implicate în activitatea infracțională.