VIDEO // Parlamentul se întrunește, marți, în ședință extraordinară pentru declararea stării de urgență energetică și hidrologică

”Am convenit împreună cu Guvernul și instituțiile responsabile asupra necesității de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. De aceea, mâine, ora 14:30, ne vom întruni în ședință extraordinară a Parlamentului”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a afirmat că prioritatea autorităților este asigurarea continuității aprovizionării populației și funcționarea coordonată a instituțiilor statului.

”Prioritatea noastră, a tuturor, este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor”, a precizat Grosu.

Anunțul vine după ședința de luni a Consiliului Național de Securitate. Președintele Maia Sandu a declarat că instituirea stării de urgență ar urma să permită Guvernului să ia mai rapid decizii în cazul unor probleme de aprovizionare, al continuării scăderii debitului Nistrului sau al creșterii prețurilor la combustibili.

Printre măsurile discutate se numără pregătirea unor scenarii pentru eventuale probleme de aprovizionare, asigurarea unor rute alternative pentru importul energiei electrice, crearea rezervelor de echipamente și piese de schimb și constituirea stocurilor necesare de gaze și, treptat, de produse petroliere.