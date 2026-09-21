Deschide.md

VIDEO // Parlamentul se întrunește, marți, în ședință extraordinară pentru declararea stării de urgență energetică și hidrologică

Deschide.MD
Actualizat la:
VIDEO // Parlamentul se întrunește, marți, în ședință extraordinară pentru declararea stării de urgență energetică și hidrologică

Parlamentul se va întruni marți, 22 septembrie, la ora 14:30, în ședință extraordinară pentru a examina declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de șeful legislativului, Igor Grosu, după ce măsura a fost anunțată de președintele Maia Sandu în urma ședinței Consiliului Național de Securitate.

Am convenit împreună cu Guvernul și instituțiile responsabile asupra necesității de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. De aceea, mâine, ora 14:30, ne vom întruni în ședință extraordinară a Parlamentului”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a afirmat că prioritatea autorităților este asigurarea continuității aprovizionării populației și funcționarea coordonată a instituțiilor statului.

Prioritatea noastră, a tuturor, este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor”, a precizat Grosu.

Anunțul vine după ședința de luni a Consiliului Național de Securitate. Președintele Maia Sandu a declarat că instituirea stării de urgență ar urma să permită Guvernului să ia mai rapid decizii în cazul unor probleme de aprovizionare, al continuării scăderii debitului Nistrului sau al creșterii prețurilor la combustibili.

Printre măsurile discutate se numără pregătirea unor scenarii pentru eventuale probleme de aprovizionare, asigurarea unor rute alternative pentru importul energiei electrice, crearea rezervelor de echipamente și piese de schimb și constituirea stocurilor necesare de gaze și, treptat, de produse petroliere.

Distribuie articolul:FacebookTelegram

PUBLICITATE

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md