VIDEO // Pasagerul israelian care susține că a salvat avionul Flydubai, primit ca un erou de Netanyahu. „Am învățat dintr-o emisiune TV”

Potrivit relatărilor, în timpul zborului a izbucnit o altercaţie între cei doi piloţi.

Netanyahu a acordat o atenţie deosebită lui Yaniv Hayun, unul dintre pasagerii care, potrivit relatărilor, au reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj în timpul incidentului. Premierul israelian l-a îmbrăţişat pe bărbat, care a povestit ulterior cum a intervenit pentru a-l imobiliza pe unul dintre piloţi şi cum a ajuns să intervină asupra comenzilor aeronavei.

Incidentul a avut loc la bordul unui avion al companiei Flydubai, iar cazul a fost relatat şi de publicaţia „Le Figaro” și citat de Digi24.RO.

Potrivit autorităţilor israeliene, unul dintre piloţii aeronavei Flydubai şi-a înjunghiat colegul şi ar fi încercat ulterior să provoace prăbuşirea avionului. Pasagerii au intervenit pentru a-l imobiliza.

La bord se aflau 174 de persoane, dintre care 166 de israelieni, potrivit presei israeliene. Toţi pasagerii au scăpat teferi şi nevătămaţi.

În timpul întâlnirii de la aeroport, Benjamin Netanyahu i s-a adresat lui Yaniv Hayun, pe care l-a descris drept un erou.

„Văd un leu, văd un mare erou”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Cum a ajuns Yaniv Hayun în cabina de pilotaj

Yaniv Hayun a povestit că a reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu un alt pasager. La momentul respectiv, pilotul rănit se afla în apropierea uşii cabinei.

„L-am văzut pe atacator la manşă, între cele două scaune. Ambele scaune ale piloţilor erau goale”, a relatat el.

Potrivit lui Hayun, acesta a intervenit pentru a-l opri pe bărbatul aflat la comenzile aeronavei.

„L-am prins pe atacator, l-am imobilizat şi l-am scos mai întâi afară”, a continuat să povestească Yaniv Hayun.

În imaginile publicate de biroul prim-ministrului israelian, tricoul şi pantalonii lui Hayun erau pătaţi de sânge.

Benjamin Netanyahu a observat urmele şi l-a întrebat pe pasager de unde provin.

„Asta e de la el (de la presupusul atacator - n.r.)?”, întreabă Netanyahu, arătând spre urmele de sânge.

„Da. O să-i ia ceva timp să-şi revină”, l-a asigurat pasagerul.

Pasagerul susţine că atacatorul încerca să dezactiveze avionul

Yaniv Hayun a afirmat că nu are nicio îndoială cu privire la intenţiile celui pe care îl numeşte atacator. Potrivit acestuia, bărbatul încerca să afecteze comenzile aeronavei.

„Încerca să distrugă comenzile pentru a dezactiva avionul”, susţine el.

După ce l-a imobilizat, Hayun a povestit că a chemat şi alţi pasageri israelieni pentru a-l ajuta să-l ţină sub control.

Situaţia a devenit critică în momentul în care avionul a început să piardă rapid din altitudine. În aceste condiţii, Yaniv Hayun afirmă că s-a întors în cabina de pilotaj.

„Am sărit din nou în cabina de pilotaj şi am apucat comenzile”, a declarat el.

„Am văzut serialul «Mayday: Air Crash»”

Povestea pasagerului l-a surprins pe Benjamin Netanyahu, care l-a întrebat cum a ştiut ce trebuie să facă pentru a reacţiona în acea situaţie.

„Ştiam să trag de manşă, am văzut serialul «Mayday: Air Crash» (Pericole pe cer - n.r.)”, a răspuns acesta, referindu-se la emisiunea dedicată accidentelor aeriene.

Hayun a povestit că intervenţia sa a contribuit, în relatarea sa, la stabilizarea aeronavei pentru o perioadă.

„Avionul a început să se stabilizeze puţin mai mult”, a relatat el, înainte ca unul dintre piloţi să îl anunţe că preia din nou comenzile aeronavei.

În urma altercaţiei dintre pilot şi copilot, aeronava companiei Flydubai a fost deviată către Tabuk, un oraş din nord-vestul Arabiei Saudite.

Potrivit autorităţilor aeroportuare locale, ambii piloţi au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

După aterizarea forţată şi încheierea incidentului, pasagerii au reuşit în cele din urmă să se întoarcă în Israel. Ei au fost transportaţi la bordul unui alt avion.