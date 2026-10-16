VIDEO // Patru indieni, prinși în timp ce încercau să treacă ilegal Prutul cu o barcă gonflabilă

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), în comun cu reprezentanții Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație și în coordonare cu Procuratura Cahul, Oficiul Cantemir.

Pentru identificarea celor patru indieni au fost utilizate mijloace tehnice speciale și sisteme aeriene de observare cu termoviziune. Cei patru au venit în R. Moldova prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Dar, ulterior erau ghidați de niște persoane, care în prezent sunt suspectate de organizare a migrației ilegale.

„Potrivit datelor acumulate în cadrul anchetei, pentru a ajunge într-un stat al Uniunii Europene, cetățenii indieni ar fi achitat sume cuprinse între 2 000 - și 5 000 de euro”, se menționează într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Cei patru cetățeni indieni au fost preluați de Inspectoratul General pentru Migrație. La demersul organelor competente, instanța de judecată a dispus luarea acestora în custodie publică. Străinii au fost plasați în Centrul de plasament temporar al străinilor și urmează să fie îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, cu aplicarea interdicției de intrare în țară pentru o perioadă de 5 ani.

Cazul este cercetat în baza art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal al Republicii Moldova, care vizează organizarea migrației ilegale de către un grup criminal organizat sau o organizație criminală. Pentru o asemenea infracțiune, legea prevede închisoare de la 5 - la 12 ani sau amendă de la 6 000 - la 8 000 de unități convenționale.