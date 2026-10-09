VIDEO // Patru tineri din Criuleni și Dubăsari, suspectați de furtul a șase Range Rover din Belgia. Prejudiciul ajunge la 16 milioane de lei

Conform datelor prezentate, bănuiții au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, unul din ei având în trecut conflicte cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate, iar altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni.

Astfel, pentru documentarea ilegalităților comise, oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliile suspecților. De la fața locului a fost ridicată o armă de foc, o mașină de model BMW seria 7, permise de conducere din Polonia și Italia care ar prezenta semne de falsificare, documente de expulzare din Germania, precum și mai multe telefoanele mobile.

Urmărirea penală continuă, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate și recuperarea celorlalte automobile sustrase.