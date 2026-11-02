VIDEO // Percheziții în Glodeni. Polițiștii au depistat sute de litri de alcool și peste 12 mii de țigări de contrabandă

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, au fost depistate: 12 860 de țigarete fără timbru de acciz, 280 de litri de alcool etilic și 150 de litri de vin.

„Bunurile nu erau însoțite de acte care să confirme proveniența legală. Acestea au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate”, se menționează într-o notă de informare a Poliției R. Moldova.

Pe această cauză penală sunt bănuite două femei de 37 și 57 de ani, precum și un bărbat de 63 de ani.

Acțiunile au avut loc în baza autorizațiilor emise de Judecătoria Bălți-sediul Glodeni.

Poliția continuă acțiunile procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului.