VIDEO // Percheziții în mai multe localități din R. Moldova. A fost deconspirată o schemă de contrabandă cu containere maritime de peste 4 mln de lei

Schema a fost depistată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

„Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna ianuarie 2025, atunci când au fost aduse în Moldova acele containere noi și uzate, bănuiții ar fi omis să declare scopul - ceea ce prezuma nu doar faptul că acestea ar fi fost aduse pentru un timp limitat în țară, ci și i-a scutit de plata drepturilor de import, adică 20% din suma preliminar estimată de peste 4 000 000 de lei.

În realitate, ulterior, bănuiții ar fi vândut containerele, deși nu plătiseră taxa necesară importului în țară, ceea ce le-a mărit profitul, ocolind astfel ilegal achitarea plăților la bugetul de stat. Prin urmare, după vânzarea containerelor, acestea au fost date în chirie ca și spații pentru depozitare”, se menționează într-un comunicat.

Conform autorităților, în acest sens au fost desfășurate 10 percheziții în Chișinău și în alte localități din R. Moldova. În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate 127 de containere maritime, precum și telefoane mobile și înscrisuri de ciornă, care urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale.

Drept urmare, sunt cercetate patru persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani. Ele sunt în stare de libertate. Trei dintre aceștia sunt transportatori, iar a patra persoană este reprezentantul companiei care ar fi cumpărat containerele.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalte persoane care ar fi fost implicate, cu asigurarea prezumției nevinovăției potrivit legii.