VIDEO // Percheziții în mai multe localități din R. Moldova. Grup suspectat de pregătirea unor dezordini în masă, documentat de oamenii legii

Potrivit IGP, infractorii ar fi creat mai multe profiluri false pe rețelele de socializare TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram, inclusiv cu denumirea „ProtestMD”, unele gestionate din afara R. Moldova. Prin intermediul acestora, ar fi fost mobilizați tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior, pentru a participa la acțiuni de protest care ar fi putut degenera în dezordini în masă.

Astfel, la 23 octombrie, ofițerii INI și SIS, cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, au desfășurat simultan mai multe percheziții la persoane suspectate de lansarea apelurilor și instigarea la acțiuni violente și dezordini în masă. Acțiunile au avut loc atât în capitală, cât și în centrul și nordul R. Moldova.

În urma măsurilor întreprinse, au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni.

La moment, persoanele suspectate cooperează cu organele de drept, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.

În acest context, Poliția avertizează cetățenii să nu se lase manipulați de persoane necunoscute sau de mesaje care îndeamnă la violență și acțiuni ilegale.