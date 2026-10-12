VIDEO // Percheziții la cinci call-centre implicate într-o presupusă schemă internațională de escrocherie. Opt persoane, reținute

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, membrii grupării s-ar fi prezentat drept experți în investiții și le-ar fi promis victimelor câștiguri atractive din tranzacționarea criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând persoanele contactate să transfere bani pe platforme frauduloase.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi avut o structură ierarhică, în care fiecare membru îndeplinea sarcini bine stabilite, de la recrutarea personalului și coordonarea call-centrelor până la administrarea financiară și contabilă a companiilor utilizate în presupusa schemă.

În activitatea celor cinci call-centre ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Identitatea și statutul acestora au fost verificate cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente contabile, ștampile și dispozitive de stocare a informațiilor. Totodată, au fost descoperite echipamente de bruiaj și un poligraf, care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile ilegale.

Operațiunea a avut loc pe 9 octombrie și a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, într-un dosar penal instrumentat de Procuratura municipiului Bălți.

Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului total cauzat victimelor.