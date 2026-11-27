Potrivit Poliției, cauza penală a fost inițiată în octombrie 2025 și vizează activitatea unui grup criminal organizat, suspectat că ar fi introdus prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova mai multe categorii de mărfuri.

În cadrul investigațiilor, ofițerii Direcției de investigare a infracțiunilor economice a Inspectoratului Național de Investigații au efectuat percheziții la sediul și în depozitele companiei, la domiciliile fondatorului și administratorului acesteia, precum și într-un automobil utilizat de cei doi.

Conform materialelor acumulate de anchetatori, o parte dintre mărfurile comercializate nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă a companiei, fapt ce ar fi condus la prejudicierea bugetului public.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat 931.365 de lei, precum și sume în euro și dolari SUA. Totodată, au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de stocare a informației, documente contabile și diverse înscrisuri de ciornă.

Cei doi bărbați vizați în cadrul investigațiilor au 36 și, respectiv, 39 de ani.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și acumulării probelor necesare pentru elucidarea faptelor investigate.