Pe acest caz, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, documentează activitatea mai multor persoane juridice suspectate de implicare.

Mai exact, se suspectează că persoanele vizate ar fi introdus și modificat intenționat date informatice false în sistemele și platformele electronice utilizate pentru gestionarea și evidența serviciilor de taxi.

„Prin intermediul acestui mecanism, s-ar fi urmărit diminuarea sau evitarea achitării integrale a obligațiilor fiscale aferente veniturilor efectiv încasate.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții la sediul unei companii de taxi, precum și la domiciliile persoanelor cu funcții de decizie din cadrul acesteia”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

Astfel, în urma descinderilor, au fost ridicate: documente contabile și alte acte relevante pentru cauza penală, telefoane mobile, suporturi de stocare a informațiilor, precum și aproximativ 500.000 de lei, a căror proveniență urmează să fie stabilită.

„Investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în presupusa schemă infracțională”, ne mai spun reprezentanții forțelor de ordine.

În același timp, potrivit legii, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.