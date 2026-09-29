VIDEO // Peste 600 mii de lei, obținuți prin fraude. Un tânăr din Hîncești, reținut

Activitatea suspectului a fost documentată de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Potrivit anchetei, tânărul ar fi preluat de la curieri peste 600.000 de lei, bani despre care oamenii legii susțin că proveneau din escrocherii. Ulterior, acesta ar fi transmis sumele altor membri ai grupării.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele care ar fi fost implicate în schemă și pentru a stabili rolul fiecăreia.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la cinci ani de închisoare.